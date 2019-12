Waar mag je in de regio vannacht vuurwerk afsteken?

Traditioneel wordt er in de oudejaarsnacht vuurwerk afgestoken, maar dat is sinds april verboden in heel Vlaanderen. Sommige gemeenten hebben intussen die regel versoepeld. Toch is er maar één gemeente waar je vannacht zonder voorafgaande toestemming vuurwerk mag afsteken.

Alleen Londerzeel laat vannacht vuurwerk toe zonder bijkomende voorwaarden. In 20 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde mag het, maar dan alleen als je een toelating op zak hebt. Dat zijn Beersel, Bever, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Herne, Hoeilaart, Kraainem, Lennik, Linkebeek, Machelen, Merchtem, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem. In 14 gemeenten van de regio is het verboden. Dat is het geval in Affligem, Asse, Dilbeek, Halle, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Meise, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zemst.