Wachtpost Zennevallei overstelpt met coronavragen: “We zijn er alleen voor zieke mensen”

De Wachtpost Zennevallei werd afgelopen weekend overstelpt met coronagerelateerde vragen en vragen om codes aan te maken zodat mensen zich kunnen laten testen. “Maar dat is een taak voor contacttracers, wij zijn er om zieke mensen te helpen”, klinkt het bij de wachtpost. Voor Domus Medica is de maat vol. De huisartsenvereniging zegt dat voortaan alleen nog zieke mensen getest zullen worden.

Dat het coronavirus opnieuw stevig in de samenleving circuleert, merken ze ook bij de Wachtpost Zennevallei. Inwoners uit Halle, Beersel, Pepingen, Linkebeek, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode kunnen er tijdens het weekend terecht. De wachtpost moest afgelopen weekend heel wat oproepen verwerken van mensen die vragen hadden rond corona of een code aanvroegen om zich te laten testen, wat niet de taak is van de wachtpost.

“We willen duidelijk stellen dat de wachtpost er alleen is voor zieke mensen”, klinkt het bij de dokters in de wachtpost. “Hou de telefoonlijnen dus vrij voor diegenen die dringende geneeskundige hulpverlening nodig hebben. Het aanmaken van codes voor hoogrisicocontacten is een taak voor contact tracers, niet voor ons. Wie ziek is, helpen we graaf verder, maar ook enkel op afspraak om een overvolle wachtzaal te vermijden.”

De voorbije dagen was er ook kritiek op het huidige testbeleid in ons land. Voor huisartsenvereniging Domus Medica is de maat nu vol. “Massaal blijven testen is gewoon niet langer haalbaar. Huisartsen zullen geen hoogrisicocontacten meer testen, maar alleen nog zieke patiënten. De huisartsenpraktijken, wachtposten en testcentra zijn aan het verzuipen", klinkt het.