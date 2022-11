Werken Bergensesteenweg gaan nieuwe fase in

Morgen gaan de werken op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe fase in. De werf verhuist dan naar de rijbaan richting Brussel.

Voor het doorgaand verkeer op de drukke steenweg verandert er weinig: in beide richtingen is er één rijstrook beschikbaar. Voor lokaal verkeer zijn er wel een aantal wijzigingen. “Doorgaand verkeer tussen Halle en Brussel zal in beide richtingen over één versmalde rijstrook op de al afgewerkte weghelft kunnen rijden. Zowel de Ruisbroeksesteenweg als de Burgemeesterstraat worden afgesloten. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Eugène Ghijsstraat en de achterliggende gemeentelijke wegen. Volgens de huidige planning duren de werken in deze zone tot midden maart 2023”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In de Edward de Baerdemaekerstraat komt een knip die moet voorkomen dat het vele verkeer van de Ruisbroeksesteenweg zich zou verleggen naar de smalle straat. Die knip wordt daarna definitief. Verder komt er ook een parkeerverbod in de volledige Acacialaan om verkeerstopstoppingen te voorkomen. De werken aan de Bergensesteenweg begonnen eind 2020 en zullen nog zo'n vijf jaar duren. “Onder de grond komt tien kilometer gescheiden riolering en een nieuwe drinkwaterleiding, boven de grond wordt de weg modern, veilig en overzichtelijk ingericht. De werken zullen tot in 2027 duren”, aldus De Coster.