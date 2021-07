Ziekenhuizen willen verplichte vaccinatie in de zorg

De Belgische ziekenhuizen en heel wat woonzorgcentra willen dat het zorgpersoneel in ons land verplicht gevaccineerd wordt. Alle zorgkoepels in ons land roepen de ministers van Werk en Volksgezondheid op om op korte termijn actie te ondernemen. "Het verplicht maken van de vaccinatie zal duidelijkheid creëren en onderlinge spanningen bij het zorgpersoneel wegnemen", zeggen de zorgkoepels in ons land.

De Belgische zorgkoepels willen dat ons land het voorbeeld van Frankrijk volgt, waar het zorgpersoneel tot 15 september krijgt om hun verplichte vaccinatie te regelen. Uit een recent rapport van Sciensano blijkt dat 73% van het Belgische zorgpersoneel gevaccineerd is. Al zijn er heel wat verschillen. Zo ligt de vaccinatiegraad bij het Vlaamse zorgpersoneel hoger dan in Wallonië, Brussel en het Duitstalige deel van ons land. Hoe jonger het personeel, hoe lager de vaccinatiegraad is.

Ook tussen beroepen zijn er verschillen: apothekers, tandartsen en artsen halen bijvoorbeeld een hogere vaccinatiegraad dan kinesitherapeuten en zorgkundigen. "Zorgverleners spelen een sleutelrol in de beheersing van de crisis en ze hebben ook een voorbeeldfunctie in de vaccinatiecampagne", zeggen de Belgische zorgkoepels in een gezamenlijk persbericht. "We pleiten er dan ook voor om in deze fase van de crisis de vaccinatie voor alle medewerkers in de zorgvoorzieningen verplicht te maken."​

Volgens de zorgkoepels kan enkel met een verplichte vaccinatie de zorgverlening gegarandeerd blijven. "De vaccinatie remt de overdracht van het virus ook sterk af. Via verplichte vaccinatie is er dus veel minder kans om collega’s, patiënten of bewoners te besmetten", zeggen de koepels. "Medewerkers die zich niet laten vaccineren maken het voor de werkgever onmogelijk om garant te staan voor een veilige werkomgeving."