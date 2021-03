Zwaar verkeersongeval in Galmaarden

Er is deze namiddag een zwaar ongeval gebeurd op de Vollezelestraat in Galmaarden. Twee wagens botsten er frontaal op elkaar. De bestuurster van de ene auto verkeert in levensgevaar, haar passagier werd uit de wagen geslingerd.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur deze namiddag. Een bestuurster zat gekneld in haar voertuig en moest uit het wrak bevrijd worden. Zij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis van Aalst. Haar passagier werd uit de wagen geslingerd en werd ook naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend.

In de andere wagen zat een vrouw met haar baby. Dankzij de Max-Cosi bleef de baby ongedeerd, de vrouw raakte lichtgewond. Door het ongeval bleef de Vollezelestraat urenlang in beide richtingen afgesloten. Een verkeersdeskundige werd aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

Foto: Tom Vierendeels