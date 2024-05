Donkere wolken blijven boven nieuwbouw MS Center hangen: “Vergunning wordt opnieuw aangevochten”

Het is vandaag Wereld MS Dag. Dagelijks worden patiënten met multiple sclerose verzorgd in het Nationaal MS Center in Melsbroek. Boven de nieuwbouw van het ziekenhuis blijven donkere wolken hangen. In april dit jaar kreeg de zorg- en revalidatiekliniek voor de derde keer een vergunning voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Maar via hun advocaten kregen ze te horen dat het actiecomité Red Melsbroek de vergunning opnieuw zou aanvechten.