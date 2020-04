10 jaar RINGtv-KOK: koude en warme langoustines (professoren)

Bereiding van de langoustineolie:

- Pel de langoustines pellen, maar laat de staart er aan. Verwijder het darmkanaal.

- Snij de poten van de langoustines en enkele koppen doormidden en verwijder de zakjes uit de koppen.

- Stoof aan met tijm, rozemarijn, sjalot, knoflook, cayennepeper en peper en zout.

- Voeg olie toevoegen en neem het mengsel van het vuur.

- Laat de koppel en met de specerijen verder marineren

- Op het eind zeef je de marinade. Duw daarbij de ingrediënten goed aan.

Bereiding van de courgettechutney:

- Snij een courgette in vieren en verwijder de zaadlijst.

- Stoof de zaadlijst aan met look, sjalot, en tijm in olijfolie. Kruid met peper en zout.

- Blus de courgette met sushiazijn en bevochtig met wat kippenfond.

- Laat courgette garen en mix ze tot een zalf. Verfris met limoensap en -zeste.

- Snij de rest van de courgette in fijne brunoise en vermeng met de zalf.

Bereiding van de courgettespaghetti:

- Maak met behulp van een courgettespaghettidraaier courgettespaghetti maken.

- Bak op in een pan in olijfolie, tijm, geraspte look, blus met sushiazijn en werk af met peper en zout.

Bereiding van de langoustinetartaar:

- Hak de langoustines fijn tot tartaar.

- Pas net voor opdienen aanmaken met olijfolie, peper en zout en verfrissen met limoenzeste.

Bereiding van de gebakken langoustines:

- Doe olijfolie in een pan doen en laat goed heet worden (olie moet beginnen te roken).

- Bak de langoustines aan op de rugkant.

- Voeg een klontje boter toe en bevochtig de langoustines met het braadvet.

- Draai de langoustines kort om en neem uit de pan.

- Verfris met limoen

Dresseren:

- De tartaar in quenelle op bord bij de koude chutney

- De gebakken langoustines over de spaghetti

- De olie over de langoustines