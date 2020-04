10 jaar RINGtv-KOK: soezentaart voor 25 jaar RINGtv (vastgoedmakelaars)

Dubbel feest dit jaar op jouw zender: RINGtv viert dit jaar haar 25ste verjaardag én er is de jubileumeditie van 10 jaar RINGtv-KOK. Lang moesten we niet nadenken vooraleer we besloten om alle kookduo’s in de voorrondes een feesttaart voor RINGtv te laten maken. Vastgoedmakelaar Sana’a kon daarvoor rekenen op haar collega Bea, want zij ontpopte zich tot een soezenkoningin.

Ingrediënten:

Voor het soezendeeg:

- 55 gr boter

- 1 dl water

- 75 gr tarwebloem 55%

- 4 eieren (1 daarvan is voor het doreren)

- snuifje fleur de sel

Voor de pasteibakkersroom:

- 35 gr vanillepudding

- 65 gr fijne witte suiker

- 3,5 l volle melk

- 1 eierdooier

- 1 vanillestokje



Voor de ganache:

- 50 cl volle room

- 25 gr boter

- 100 gr fondant chocolade



Ook nodig:

- bladerdeeg met echte boter

- poedersuiker

- chocoladeschilfers (optioneel)

- noorderkrieken in bokaal + koud bindmiddel

- 3 dl patisserieroom + 45 gr witte suiker voor de slagroom

Bereiding:



- Bak een ronde vorm bladerdeeg af in de oven (diameter 21cm): ongeveer 20 minuten op 215°



- Maak het soezendeeg: kook boter en water, voeg bloem toe en roer tot het deeg stevig is. Voeg geleidelijk aan de eieren toe en roer door tot het deeg glad wordt en in een v-vorm van je lepel druipt. Doe het deeg in een spuitzak en spuit rondjes van ongeveer 4 centimeter

- Door het deeg met de rest met een ei

- Bak de soezen ongeveer 20 minuten op 205°

- Laat de soezen afkoelen op hun warme bakplaat om te beletten dat ze zacht worden



- Maak de pasteibakkersroom: check de verhoudingen op de verpakking van het vanillepoeder. Voeg een vanillestok toe aan de melk tot ze kookt. Haal het stokje vervolgens uit de melk voor je het opgeloste puddingpoeder toevoegt. Laat doorkoken en daarna licht afkoelen alvorens de eierdooier toe te voegen. Laat afkoelen



- Maak de ganache: laat room en boter smelten en voeg vervolgens de chocolade toe. Laat afkoelen.

- Bind het kriekenvocht en roer de krieken er doorheen.

- Klop slagroom op met de suiker

- Bestrooi de boord van de bladerdeegbodem met bloemsuiker

- Spuit de pasteibakkersroom in serpentin op de bodem

- Vul de soezen met créme anglaise: (1/2 slagroom en pasteibakkersroom voorzichtig mengen), dop ze in de chocolade en schik ze op de bladerdeegbodem rond de krieken die er in het midden worden opgeschept, tot zo’n 3 centimeter van de boord verwijderd

- Garneer met slagroom en chocoladeschilfers naar keuze



Kijk hier naar de voorronde met de soezentaart.