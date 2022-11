In Herfelingen is vandaag een bijzondere verjaardag gevierd. Regina Van Lathem werd 100 jaar en het verjaardagsfeest is een echt dorpsfeest geworden. Daar zorgden haar vijf kinderen en de gemeente voor. Voor Regina en heel haar familie werd het een dag om nooit te vergeten.

Regina is geboren en getogen in Herfelingen en was jarenlang reisleidster. Vanmiddag werd ze daarom met de bus opgehaald door vrienden en familie. De bus reed met de 100-jarige aan boord door de straten van Herne waar aan tal van huizen ballonnen en boodschappen hingen voor Regina. En de verrassing werd nog groter. Aan het parochiecentrum verwelkomde de fanfare het feestvarken. Binnen wachtten een heleboel kinderen van de naburige lagere school Regina op. Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.