2,2 miljoen euro voor meer toegankelijk groen in Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand is een prachtige streek met veel natuurschoon. De verstedelijking vanuit Brussel en de populariteit van de regio bij kandidaat-kopers zet het groene karakter van de Rand echter wel onder druk. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het Vlaamse en groene karakter van de Rand te beschermen en te versterken, zo laten de ministers Weyts en Demir (N-VA) weten.

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Omgeving Zuhal Demir ondersteunen de aankoop en vergroening van gronden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Zowel publieke als private spelers kunnen rekenen op 50 % subsidies van de aankoopprijs als de gronden groen worden ingekleurd. Als de gronden bebost worden, gaat het zelfs om 60 % van de aankoopprijs. De Vlaamse Overheid komt ook voor 80 % tussen in de kosten voor de inrichting, zoals graafwerken en het aanplanten van bomen of struiken. Voor elke euro die minister Demir investeert, legt minister Weyts er via het Randfonds nog een euro bovenop. Samen maken de ministers zo een bedrag van 2,2 miljoen euro vrij.

Deze oproep is gericht naar publieke partners (zoals lokale besturen, OCMW’s, intercommunales, …) en naar private partners. Er is geen minimumvoorwaarde voor de aankoop van gronden. Vroeger moest een perceel minstens een halve hectare groot zijn, maar die voorwaarde is geschrapt. De enige voorwaarde is dat het gerealiseerde groen publiek toegankelijk moet zijn.

Minister Weyts: “We zetten het Vlaamse Randfonds in om het groenbeleid echt vleugels te geven. In één klap kunnen we de stimulans voor meer groen dubbel zo krachtig maken. We focussen op de Vlaamse Rand, want daar is de nood het hoogst, maar we staan ook open voor projecten uit de andere gemeenten van Halle-Vilvoorde.”

“Vlaanderen groener maken doen we allemaal samen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Met deze oproep richting publieke en private partners komen we in de Vlaamse Rand tegemoet aan die vraag en brengen we de natuur ook dichter bij de mensen. Want als de lockdown iets heeft bewezen dan is wel dat de nood aan meer en toegankelijk groen groter is dan ooit.”

Projecten kunnen ingediend worden tot 15 september 2020.