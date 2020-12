Aantal besmettingen daalt ook in Halle-Vilvoorde

Het aantal besmettingen in onze regio blijft in de goede richting evolueren. Er komen vandaag gemiddeld zo’n 100 besmettingen per dag bij in Halle-Vilvoorde. Dat is het laagste aantal sinds eind september.

Vlaams-Brabant is de enige provincie in Vlaanderen waar de voorbije weken geen duidelijke heropflakkering van het virus te zien was. Al een maand schommelt het aantal besmettingen per week rond de 800, de voorbije week is dat aantal gezakt tot 700. Vilvoorde telde met 62 bevestigde besmettingen de meeste positieve gevallen in onze regio. Daarna volgen Dilbeek (58), Halle (46), Beersel (43) en Grimbergen (42).

Virologen vreesden dat mensen massaal zouden samenkomen met Kerstmis, maar dat lijkt niet het geval geweest te zijn. Politiezones in onze regio spreken van een rustige kerstnacht. Er werden bij ons geen lockdownfeestjes ontdekt. Enkele mensen werden wel beboet omdat ze de avondklok overtraden. Eén iemand zal zich volgens het parket Halle-Vilvoorde voor de politierechtbank moeten verantwoorden omdat het niet de eerste keer was dat hij de avondklok overtrad.

In de ziekenhuizen blijft het druk, al zakt daar het aantal patiënten op de COVID-afdeling. Momenteel liggen er bijvoorbeeld in het UZ Brussel 35 COVID-patiënten. Vorige week waren er dat nog 55. 11 patiënten worden er verzorgd op intensieve zorgen.