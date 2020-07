Aantal besmettingen stijgt, situatie in ziekenhuizen stabiel

De voorbije week werden in Halle-Vilvoorde zo’n 60 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is een lichte stijging tegenover de week voordien. Dat blijkt uit cijfergegevens van Sciensano. Het moet wel gezegd dat de tweede golf zich in onze regio voorlopig niet zo stevig doorzet in vergelijking met andere regio’s.

De voorbije maand legden in Halle-Vilvoorde ongeveer 190 mensen een positieve test af. Begin deze maand telde onze regio rond de 20 besmettingen per week. Vandaag zijn er dat 60 per week. Dagelijks worden in onze regio dus een tiental nieuwe besmettingen vastgesteld. Vijf gemeenten bevinden zich momenteel boven de alarmdrempel: Galmaarden, Sint-Genesius-Rode, Meise, Steenokkerzeel en Linkebeek. In Halle-Vilvoorde zijn er momenteel 9 besmettingen per 100.000 inwoners. Bij 20 wordt de alarmdrempel overschreden.

UZ Brussel zegt dat de situatie stabiel is. In het Brusselse ziekenhuis worden momenteel vijf COVID-19-patiënten verzorgd. De afgelopen weken verbleef er slechts één coronapatiënt één dag op intensieve zorgen. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde werd vorige week voor het eerst in anderhalve maand een coronapatiënt opgenomen. Het gaat om een bewoonster van een rusthuis in Kampenhout. Onze regio telt intussen 3.075 bevestigde besmettingen sinds de uitbraak van het virus in maart. De meeste besmettingen tot nu toe werden in Grimbergen genoteerd: 259. Daarna volgen Dilbeek met 258 besmettingen en Vilvoorde met 230 besmettingen.