Aantal ongevallen op niveau van voor coronapandemie: “Geen sprake meer van structurele verbetering”

In het eerste trimester van dit jaar zijn er vijf dodelijke verkeersslachtoffers gevallen in onze provincie. Dat zijn er vier minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersinstituut VIAS. In heel ons land is het aantal verkeersongevallen flink gestegen, tot het niveau van voor de coronacrisis. VIAS vraagt vooral aandachtig te zijn voor het stijgende aantal fietsongevallen en ongevallen met elektrische steps.

Vlaams-Brabant is de enige provincie Vlaamse provincie waar het aantal dodelijke slachtoffers de voorbije maanden lager lag dan vorig jaar. Dat is mogelijk te wijten aan een ongeval begin vorig jaar in Herne. Daar kwamen drie mensen om het leven toen een auto aan een overweg werd gegrepen door een trein. Het aantal letselongevallen steeg met bijna 30 procent wel iets meer dan het Vlaams gemiddelde. In totaal gaat het in de eerste drie maanden in Vlaams-Brabant om 659 ongevallen, tegenover 508 vorig jaar.

“We moeten de cijfers met voorzichtigheid bekijken, maar ze laten geen gunstige evolutie van de verkeersveiligheid zien”, zegt Stef Willems van Vias. “De cijfers liggen in dezelfde lijn als die van voor de coronapandemie. Er is dus geen sprake meer van een structurele verbetering zoals we die tot enkele jaren geleden meemaakten.”

De voorbije twee jaar lag het aantal ongevallen beduidend lager door beperkende maatregelen zoals de avondklok en het verplicht telewerk, maar dat effect is nu weg. Opvallend is ook de stijging van het aantal fietsongevallen. Dat waren er in heel Vlaanderen een kwart meer. Maar opnieuw komt Vlaams-Brabant als beste leerling uit de klas, met een stagnering van 191 fietsongevallen.