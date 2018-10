Assenaar naar assisen voor doodslag op echtgenote

De man zal er zich moeten verantwoorden voor doodslag. De Assenaar zit sinds de zomer thuis met een enkelband, in afwachting van zijn proces.

Dag op dag een jaar geleden, op 18 oktober 2017, werd in De Breker in de Assese deelgemeente Kobbegem het levenloze lichaam ontdekt van een 66-jarige vrouw door een buurman. Die verwittigde de hulpdiensten, die de vrouw en haar gewonde echtgenoot afvoerden naar het ziekenhuis. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde gaat het om een familiedrama waarbij de man zijn echtgenote heeft gedood via verstikking. Daarna zou hij geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven.