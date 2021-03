Beeldmateriaal RINGtv makkelijk te gebruiken in de klas via Meemoo

Sinds kort is het voor leerkrachten in het lager onderwijs heel eenvoudig om beeldmateriaal van RINGtv en alle andere regionale zenders in Vlaanderen te gebruiken in de klas. Meemoo, dat is het Vlaams instituut voor het archief, ontwikkelde daarvoor het archief voor onderwijs. In de online beeldbank vinden leerkrachten, naast video's van de nationale omroep, nu ook 500 reportages van de 10 regionale tv-zenders.