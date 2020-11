Beschermde Sint-Leonarduskapel Tollembeek gerenoveerd

In Tollembeek bij Galmaarden is de gerestaureerde Sint-Leonarduskapel ingehuldigd. De kapel was vroeger een druk bezocht bedevaartsoord en is sinds 2009 een beschermd monument. De renovatie van de kapel was dan ook een samenwerking tussen de gemeente en Monumentenwacht.