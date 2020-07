Beste Proximus-abonnee, vind jij RINGtv ook niet meer terug?

De klachten van kijkers waren verspreid over het hele zendgebied. Wie voorheen afstemde op 180, kon dat plots niet meer. “Proximus heeft een aanpassing gedaan zodat jouw regionale zender nog makkelijker te bekijken is. De statische pancarte die op zendernummer 10 stond werd namelijk vervangen door de regionale zender van de regio zelf. Sinds 30 juni is jouw regionale zender dus rechtstreeks te bekijken op dat nummer. Uiteraard is het steeds mogelijk de zendervolgorde te wijzigen”, bevestigt Proximus aan RINGtv.

Ook andere regionale zenders kregen de voorbije dezelfde tal van meldingen. Klanten die in het verleden toegang hadden tot twee regionale zenders omdat ze op een grens van twee regio’s wonen zullen nog steeds beide zenders kunnen bekijken. “Éen van de twee zenders, afhankelijk van de regio, zal op zendernummer 10 worden getoond. De andere zender is bereikbaar via de rode knop op de afstandsbediening of de OK knop terwijl de kijker op zendernummer 10 staat afgestemd”, aldus Proximus.

Door een interne foute communicatie bij Proximus werden de aanpassingen niet gemeld aan de regionale zenders. “We betreuren dat de zenders geen kleine boodschap konden voorzien voor hun kijkers. Terwijl dit eigenlijk een positieve zaak is, want op zendernummer 10 krijgt RINGtv meer visibiliteit”, besluit Proximus.