Blokker verkoopt alle Belgische winkels

De directie kondigde eerder al aan in te grijpen in ons land. De vakbonden kregen onlangs te horen dat maar acht van de 123 winkels in ons land effectief winstgevend zijn. De vakbonden dachten lange tijd dat de Nederlandse keten opnieuw winkels zou sluiten in ons land. Bij een vorige ontslagronde in 2017 gingen 63 winkels dicht. Vier daarvan lagen in onze regio: Halle, Drogenbos, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw.

Een nieuwe ontslagronde komt er dus niet, alle winkels worden verkocht aan de Nederlandse investeerder Dirk Bron. Die wil de winkels op termijn omvormen tot discountketen Mega World. Daardoor verdwijnt de naam Blokker wel uit het Belgische straatbeeld. In onze regio telt de winkelketen negen vestigingen: Asse, Grimbergen, Kampenhout, Liedekerke, Londerzeel, Merchtem, Overijse, Zaventem en Nossegem.