Brabantnet klaar tegen 2026

Het Brabantnet, dat het aanbod aan openbaar vervoer in de Vlaamse Rand moet uitbreiden, zal in 2026 klaar zijn. Dat laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters weten.

Het Brabantnet is een netwerk van drie verschillende tramlijnen van, naar en rond Brussel. De twee lijnen die nog moeten worden aangelegd zullen in gebruik genomen kunnen worden in 2026. De derde lijn, de ringtrambus die het Universitair Ziekenhuis in Jette, het centrum van Vilvoorde en Brussels Airport met elkaar verbindt is eerder dit jaar met succes in gebruik genomen.

Op 28 juni 2020 reed de nieuwe ringtrambus voor de eerste keer het traject tussen het Universitair Ziekenhuis in Jette, het centrum van Vilvoorde en Brussels Airport. Deze ringtrambus maakt gebruik van hybride motoren. Op vier maanden tijd heeft de ringtrambus maar liefst 100.000 reizigers vervoerd. Bovendien blijkt uit een bevraging bij 142 reizigers dat 87 procent over het algemeen tevreden is. Ook de chauffeurs zijn tevreden over het comfort en rijgemak.

Het Brabantnet bestaat naast de ringtrambus ook uit de sneltram langs de A12 die Willebroek verbindt met het station Brussel-Noord en de luchthaventram die het station Brussel-Noord verbindt met Brussels Airport. Op die manier wordt in drie lijnen voorzien die een vlotte verbinding tussen de Noordrand en de hoofdstad garanderen.

Voor de sneltram zijn de nodige percelen verworven en kunnen de voorafgaandelijke werken in 2022 van start gaan om in 2023 met de eigenlijke werken te beginnen en klaar te zijn voor ingebruikname in 2026. Voor de luchthaventram zullen de procedures voor grondinnames gebeuren tussen 2021 en 2022 zodat in 2022 voorafgaande werken aan de nutsleidingen kunnen gebeuren en er in 2023 met de eigenlijke werken van start kan worden gegaan met als doen in 2026 klaar te zijn. In beide projecten wordt ook met fietsers rekening gehouden.