Brand in paardenpension richt heel wat schade aan

In Vlezenbeek is vannacht een loods van een paardenpension gedeeltelijk vernield door een brand. De brandweer kreeg het vuur onder controle dankzij de tussenkomst van heel wat manschappen van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is aanzienlijk.

Rond half drie vannacht ontdekten de eigenaars van paardenpension De Voerinck aan de Papenweg in Vlezenbeek dat er vlammen door het dak van een loods sloegen. De brandweer kwam ter plaatse met ploegen uit Halle, Lennik en Dilbeek en liet ook een tankwagen van de post in Vilvoorde aanrukken. In de loods stond onder meer een mazouttank, maar door de efficiënte bluswerken vatte die geen vuur. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een kortsluiting aan een diepvriezer die in de loods stond. Er is heel wat materiële schade, maar niemand geraakte gewond. De paarden stonden in een andere loods. Het pension kan gewoon open blijven.