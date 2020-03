Brandweer op zoek naar nieuwe collega's

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West is op zoek naar vrijwillige brandweermannen of -vrouwen die het korps komen versterken. Tegelijkertijd legt de brandweerzone een wervingsreserve aan voor de beroepsbrandweer.

De brandweer is op zoek naar zo'n 40 nieuwe collega's. "De procedure om brandweerman of –vrouw te worden mag je niet onderschatten. Een sterke motivatie is heel belangrijk, maar je moet ook over een aantal cognitieve, technische en fysieke competenties beschikken om lid te kunnen worden van de brandweer", aldus de brandweerzone over de aanwervingscampagne.

Voor iemand kan solliciteren bij de brandweer, moet die ook het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) op zak hebben. "De federale geschiktheidsproeven zijn onderverdeeld in drie modules. De eerste module bestaat uit een competentietest, de tweede uit een operationele handvaardigheidstest en de derde uit een reeks lichamelijke geschiktheidsproeven", aldus de brandweerzone.

Een kandidaat-brandweerman moet die proeven in dezelfde brandweerschool afleggen naar keuze. De eerstvolgende sessies gaan door op 13 maart 2020 in VESTA (Antwerpen) en 28 maart 2020 in PAULO (Oost-Vlaanderen). Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Nadien volgt nog een interne selectieprocedure bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant.