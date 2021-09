Brandweer zoekt 40 vrijwilligers

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West is op zoek naar 40 brandweervrijwilligers. Met folders, banners, aanplakbrieven in elke kazerne en een campagne op sociale media gaat de brandweerzone op zoek naar vers bloed.

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West zoekt vijf extra vrijwilligers in elke brandweerpost. Die moeten mee de uitstroom opvangen. “Die uitstroom is een gekend nationaal fenomeen. Mensen die de job willen blijven doen zijn alsmaar moelijker te vinden”, zegt woordvoerder Alain Habils in Het Nieuwsblad. Kandidaten onderschatten vaak de job. Brandweervrijwilliger is geen vrijblijvende hobby. We hebben waarschijnlijk ook te maken met een generatieprobleem dat al enkele jaren aan de gang is.”

In de eerste plaats zijn het de beroepsbrandweerlui die moeten uitrukken, daarna pas de vrijwilligers. Momenteel heeft de Brandweerzone Vlaams-Brabant West al 150 kandidaten, al denkt de zone dat er daarvan op termijn een deel zal wegvallen.