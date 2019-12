Brandweerzones tegen vuurwerk

Netwerk Brandweer, waartoe ook de Brandweer Vlaams-Brabant West behoort, probeert ook dit jaar weer mensen te overtuigen zelf geen vuurwerk af te steken in de feestperiode. De campagne toont een brandweerman, die maar al te vaak moet uitrukken voor brand of schade door vuurwerk, en een hond; zoals geweten veroorzaakt vuurwerk erg veel stress voor huisdieren of dieren in het algemeen.

Naast de huizenhoge risico’s op brand en op levensgevaarlijke verwondingen, wijzen de brandweerzones in de campagne ook op de erge vervuiling door het fijnstof tijdens en na vuurwerk en op de veranderde wetgeving. Sinds april van dit jaar is het overal verboden om vuurwerk af te steken of zogeheten ‘wensballonnen’ op te laten. Enkel wie dit ruim vooraf aanvroeg bij de gemeente en toestemming kreeg, kan op een uitzondering rekenen. Wie zonder toelating vuurwerk afsteekt, riskeert fikse GAS-boetes.