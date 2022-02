Brussegemnaren starten petitie voor hun postbode: “Onzen Tom moet blijven”

Sinds zijn achttiende werkt Tom Maes uit Lebbeke bij bpost. “Merchtem is mijn eerste postkantoor en ik doe het werk heel graag”, vertelt hij. “Maar door de reorganisatie worden de diensten opengesteld in het kader van de GEO-route. Daarbij krijgen vastbenoemden voorrang op contractuelen. En vermits ik contractueel ben, verlies ik de ronde.” Heel wat Brussegemnaren tekenden de online petitie ‘Onzen Tom moet blijven’ als steunbetuiging. Ze vragen daarmee ook aan bpost of Tom in Brussegem kan blijven. De teller staat inmiddels al op 188 handtekeningen.

Er zijn inmiddels zelfs inwoners die deur-aan-deur langsgaan met een papieren petitie, omdat niet iedereen internet heeft. “Het wil zeggen dat de mensen hier mijn werk waarderen. Ik doe mijn job overigens heel graag en zal uiteraard ook mijn best doen in de ronde die ik nu zal doen. Het is jammer dat ik de dienst in Brussegem verlaat, dat zo’n 600 brievenbussen telt. Ik doe er ook de krantenronde en ken er heel veel mensen”, aldus Tom.

Bpost vindt het mooi dat Tom zoveel steunbetuigingen krijgt, maar gaat niet in op de vraag van de bewoners. “Alle postbodes doen goed hun werk en we hopen dat de inwoners in Brussegem de opvolger ook alle kansen geeft”, zegt zegt woordvoerder Veerle Van Mello. “Maar Bpost evolueert van een brievenpostbedrijf naar een hybride brievenpost- en pakjesbedrijf. Daarvoor moeten de diensten van tijd tot tijd wijzigen.”