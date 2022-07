Brussel viert Vlaamse feestdag met Brussel Danst

In Brussel wordt vandaag de Vlaamse feestdag gevierd met Vlaanderen Feest, Brussel Danst. De hele dag zijn er activiteiten in het centrum van de stad. Zo is er op het Muntplein een rollerskatepark, kan je deelnemen aan wandelingen en is het uitkijken naar een resem optredens op de Grote Markt, met als hoofdact een concert van Raymond van het Groenewoud samen met Brussels Philharmonic.

Brussel Danst werd gisteren al ingezet in de hoofdstad. Onder de noemer ‘Zicht op Zuid’ waren er gegidste rondleidingen in de zuidelijke gemeenten Vorst, Sint-Gillis en Anderlecht. Vandaag vinden de festiviteiten plaats in het centrum van Brussel-Stad. De festiviteiten worden afgetrapt in het Brussels parlement met het aperitiefconcert Toots 100, een eerbetoon aan de Brusselse muzikant Toots Thielemans. Daarna vinden er onder meer tentoonstellingen en gegidste rondleidingen in het Brussels parlement en de VGC-raad plaats.

Op het Muntplein wordt ingezet op familiie-activiteiten. Er zijn wandelingen, maar het is vooral uitkijken naar het grote rollerskatepark waar initiaties plaatsvinden. Vanmiddag zijn er ook nog andere activiteiten in de Brusselse Vijfhoek. Op de Grote Markt treedt #LikeMe op vanaf 17u45. Daarna volgt discobar AB, waarin AB-programmator Marc Decock een eerbetoon brengt aan Arno. Top of the bill wordt het concert van Raymond van het Groenewoud en het Brussels Philharmonic, vanaf 20u30.



Alle info vind je op brusseldanst.be.