Brussels Gewest investeert bijna miljard euro in openbaar vervoer

Het Brussels Gewest wil volgend jaar bijna 1 miljard euro investeren in het openbaar vervoer in de hoofdstad. Dat schrijft BRUZZ. Zo komen er twee nieuwe buslijnen en gaan de metro’s frequenter rijden op lijnen 2 en 6.

De Brusselse vervoertsmaatschappij MIVB krijgt een dotatie van 945 miljoen euro. Dat geld moet onder meer dienen voor twee nieuwe buslijnen: van aan het Erasmusziekenhuis op de grens met Sint-Pieters-Leeuw tot aan halte Ukkel Stalle. Verder komt er ook een nieuwe lijn tussen Vorst-Nationaal en het Centraal Station. De metrostellen op lijnen 2 en 6, die de halte aan het Koning Boudewijnstadion bedient, moeten dan weer frequenter gaan rijden. Nu komt er om de drie minuten een metro, dat moet twee minuten en en half worden.

Verder wordt ook zo’n 7 miljoen euro in de veralgemeende zone 30 gepompt. Die gaat in voege vanaf 1 januari. Tot slot wordt ook geïnvesteerd in fietsnetwerken en fietsparkings en in de renovatie van Brusselse tunnels. “De Brusselse regering investeert in een leefbare, verkeersveilige en groenere stad,” zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “We breiden de alternatieven voor de auto uit met meer bussen, trams, metro’s en fietspaden.”