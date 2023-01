Burgemeesters willen verkoop van vuurwerk verbieden

Het is de overkoepelende Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, kortweg VVSG, die vindt dat het genoeg is geweest en pleit voor een totaal verbod op vuurwerk. Want ondanks alle preventiecampagnes blijft het vuurwerk toenemen. De VVSG wil alle vuurwerk verbieden, zowel de verkoop, het transport als het afsteken ervan. Ondanks een totaalverbod in de meeste gemeenten waren er ook in onze regio heel wat incidenten. In Wezembeek-Oppem bijvoorbeeld bestookten jongeren een politiepatrouille met vuurpijlen en moesten agenten van het korps van Zaventem ter hulp snellen. Ook in Zaventem zelf werden verschillende gas-pv's opgemaakt en werd heel wat vuurwerk in beslag genomen.