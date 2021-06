Cardioloog Jan Leeman na hartstilstand Eriksen: “Leer jeugd reanimeren in school”

Cardioloog Jan Leeman van het OLV in Aalst was zaterdagavond naar de wedstrijd aan het kijken toen hij Christian Eriksen plots in elkaar zag stuiken op het veld. “Als je iemand zo ziet vallen zonder enig contact, weet je dat het in 95% van de gevallen om een harstilstand gaat”, zegt Leeman. “Daarna is er ontzettend snel gehandeld. Een ploegmaat maakte de luchtwegen van Eriksen vrij en legde hem op zijn zij, dokters begonnen snel met reanimeren en de defibrillator gaf een schok waarna het hart van Eriksen opnieuw begon te kloppen. Die snelle hulp was cruciaal. Per tien seconden dat men niet start met reanimeren, dalen de overlevingskansen.”

Leeman geeft al jaren reanimatiecursussen. Alles draait volgens hem om snel hulp bieden. “De manier van reanimeren is doorheen de jaren vereenvoudigd, zodat sneller hulp kan geboden worden. Vandaag werken we eigenlijk nog maar met twee parameters: ademt iemand niet meer en is hij bewusteloos, dan moet je onmiddellijk beginnen reanimeren. Dat is essentieel, want op die manier houd je de bloedcirculatie naar vitale organen aan de praat en koop je tijd totdat er een defibrillator of MUG-arts is”, aldus Leeman.

Leeman wil dat het harstilstand van Eriksen een scharniermoment wordt. Hij wil dat reanimeren aangeleerd wordt in scholen. “Iedereen heeft die beelden nu gezien en iedereen praat erover, maar jaarlijks krijgen duizenden mensen in ons land een hartstilstand. Daarom pleit ik ervoor om jongeren in scholen te leren reanimeren. Als zij opgeleid worden om snel hulp te bieden, wordt reanimatie na verloop van tijd een automatische reflex."