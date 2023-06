Cd&v kiest voor Kris Poelaert als nieuwe senator

Burgemeester van Herne Kris Poelaert wordt de nieuwe gecoöpteerde senator voor cd&v. Dat heeft de partijraad beslist. Poelaert volgt Maud Vanwalleghem op, die om persoonlijke redenen haar mandaat neerlegt. "Met Kris Poelaert krijgt het Pajottenland opnieuw een vertegenwoordiger in in Brussel", klinkt het bij cd&v.

Kris Poelaert is sinds 2001 burgemeester in Herne en bijzonder populair in zijn gemeente. “Hij bouwde als burgervader de afgelopen decennia bijzonder veel geloofwaardigheid op en wordt gezien als een van de sterkhouders in het Pajottenland, boven partijgrenzen heen", klinkt het bij cd&v in een persbericht. "Met Kris willen we de stem van landelijk Vlaanderen en de dorpsstraat luider laten weerklinken in de Wetstraat. Bovendien kiest de partij met Kris Poelaert voor een nieuw gezicht en wordt zo verdergegaan met de vernieuwingsoperatie die de partij gestart is."

Poelaert wil zijn mandaat in de Senaat gebruiken om enkele belangrijke thema’s op de agenda te zetten. “Denk maar aan bredere problematiek als de basisdienstverlening in landelijke gemeenten of de organisatie van nabije gezondheidszorg op mensenmaat. Zolang de Senaat bestaat, hebben we ook de plicht als politici om ze zo nuttig mogelijk te gebruiken. Als ik in de beperkte tijd die me rest in de Senaat enkele van deze onderwerpen op de agenda kan zetten en zaadjes kan planten voor oplossingen zowel op federaal als Vlaams niveau, dan is mijn mandaat geslaagd”, zegt Kris Poelaert.

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi is bijzonder tevreden met de keuze voor Poelaert. "Kris is als burgemeester van een plattelandsgemeente de geknipte figuur om de stem van landelijk Vlaanderen en het Pajottenland in Brussel te vertolken. Altijd met de voeten op grond, met een flinke portie gezond boerenverstand die het Pajottenland kenmerkt en vertrekkend vanuit een oprecht engagement voor wat mensen ’s nachts wakker houdt”, besluit Mahdi.