Zuivelfabriek Olympia Herfelingen gaat dicht: "Verlies van een stuk identiteit van onze regio"

De voorbije jaren investeerde Royal A-Ware in de fabriek in Herfelingen, maar nu blijkt dat de zuivelfabriek te verouderd is om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige kwaliteitsnormen. "De investeringen die nodig zijn om daaraan tegemoet te komen, zijn economisch niet te verantwoorden," laat de eigenaar optekenen in een persbericht. De sluiting van Olympia is gefaseerd gepland van komende zomer tot de lente volgend jaar. "De komende periode vindt overleg plaats met medewerkers, ondernemingsraad en vakorganisaties. Gedurende dit informatie- en consultatieproces - waarin zorgvuldigheid voorop staat - verstrekt Olympia geen verdere informatie," klinkt het nog bij Royal A-ware.

Reactie Pajottegem

De gemeente Pajottegem reageert bedroefd. "Als burgemeester wil ik in de eerste plaats mijn medeleven en steun betuigen aan de 168 getroffen medewerkers. Voor velen onder hen betekent dit het verlies van niet alleen een job, maar ook een stuk identiteit en verbondenheid met een bedrijf dat diep verankerd zit in onze regio," aldus burgemeester Kris Poelaert. "De familie Van Impe was met Olympia decennialang één van de belangrijkste werkgevers van het Pajottenland. Hun inzet voor lokale werkgelegenheid en economische ontwikkeling mag niet onderschat worden. De impact van deze sluiting treft niet alleen de directe werknemers, maar ook vele toeleveranciers en partners die jarenlang mee hebben gebouwd aan dit bedrijf. Ook aan vele verenigingen verleende het bedrijf de nodige ondersteuning. We zijn ons zeer bewust van de economische en sociale gevolgen die dit besluit met zich meebrengt voor onze regio."