Cocktail improviseert op Antwerpse Cultuurmarkt

Elke donderdagavond richt ons zomermagazine Cocktail het vizier op de andere provincies met ‘De Buitenring”. In de tweede reportage trekken we naar de Cultuurmarkt in Antwerpen, traditioneel de voorbode van een nieuw muziek-,comedy-en theaterseizoen…

In de Buitenring serveren we je elke donderdag een paar tips voor een uitstapje buiten onze regio. In Antwerpen was er zondag de Cultuurmarkt, een oase van humor, toneel en muziek op nagenoeg alle straten en pleinen in de binnenstad. Cocktail waagde zich aan een rondje improvisatietheater!