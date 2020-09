Cultuur- en gemeenschapscentra klaar voor nieuw seizoen

Het publiek mag zich helemaal veilig voelen in de Zandloper. Er zijn tal van maatregelen genomen. Ook het ticketsysteem is aangepast. Je reserveert online voor je bubbel. Kristof Smet, centrumverantwoordelijke van de Zandloper: “Het systeem zorgt ervoor dat de plaatsen links en rechts sowieso vrij blijven. De rij voor en na de mensen zal ook vrij zijn. Dus we gebruiken maar de helft en zelfs minder van de capaciteit.” Dat betekent dat er 115 in plaats van 386 zitjes beschikbaar zijn. Sommige gezelschappen, zoals Kommil Foo, zullen hun voorstelling twee keer op een avond spelen. Omwille van corona is er geen vestiaire in de Zandloper en het publiek moet een mondmasker dragen. “Wat ook belangrijk is en nieuw in dit nieuwe normaal, is dat we gaan vragen aan de mensen na de voorstelling te blijven zitten”, zegt Smet. “Wij begeleiden ze naar buiten. Rij per rij. Bubbel per bubbel.” Komiek Bert Gabriëls uit Londerzeel schrijft op dit moment volop aan zijn eindejaarsconference. Daarmee zal hij o.a. te zien zijn in Kraainem, Overijse en Strombeek. Gabriëls kijkt enorm uit naar de herstart. “Een van de redenen waarom ik ongelukkig was, is omdat je dat publiek niet hebt. Als ik niet elke week voor een zaal kan staan en die aan het lachen kan brengen, dan ben ik maar een halve mens. Dus ik kijk heel hard uit naar publiek.”