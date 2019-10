Dan toch weer kamperen aan scholen?

In mei 2019 keurde het Vlaams parlement het nieuwe inschrijvingsdecreet goed. Dat decreet moest onder meer een einde maken aan de kampeertoestanden aan scholen. Maar een paar weken later, vlak voor de verkiezingen, bleek N-VA een koele minnaar van het nieuwe decreet. Vooral met het feit dat in secundaire scholen loting zou bepalen wie een plaats kreeg als er een tekort bleek, had de N-VA moeite.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA- laat nu weten dat de inwerkingtreding van het decreet is uitgesteld. “In de praktijk is het nieuwe inschrijvingsdecreet technisch nog niet uitvoerbaar en hebben de scholen onvoldoende tijd om zich voor te bereiden. Ik wil vermijden dat er onrust ontstaat in ons onderwijs”, zegt Weyts. “Daarom nemen we nu meteen een duidelijke beslissing die ook de rechtszekerheid garandeert voor scholen, lokale besturen en natuurlijk de ouders. De oude regels blijven dus van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar.”

Scholen zijn dus niet verplicht om met een digitaal systeem te werken voor de inschrijvingen. Dat zet de deur weer open voor kampeertoestanden. Maar volgens Weyts hoeft dat niet te betekenen dat er ook echt weer zal worden gekampeerd. “Scholen hebben nu al de mogelijkheid om met een digitaal systeem aan de slag te gaan of zich zo te organiseren dat er niet wordt gekampeerd. We hebben er alle vertrouwen in dat ze dat zelf zo goed mogelijk zullen regelen”, klinkt het bij Weyts.