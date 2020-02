De kleinste concertzaal ter wereld is prelude voor Klarafestival

Op 12 maart gaat het Klarafestival weer van start. In aanloop naar de hoogmis van de klassieke muziek is gisteren alvast de Klarafestival BOX geopend, de kleinste concertzaal ter wereld. Nu staat de BOX aan de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek, later vind je het mobiele zaaltje nog aan het Muntplein in Brussel en aan de ingang van concertzaal Flagey in Elsene.

De BOX is een glazen container van amper 15 vierkante meter groot met drie zitjes en nog net voldoende plaats voor een piano en een paar muzikanten. Toeschouwers kunnen een kwartier lang een van de vele concertjes meepikken vanop de eerste rij. Nog tot 14 maart verzorgen vijftien aanstormende muzikanten en ensembles die muzikale momenten.

“De meeste muzikanten willen in de grootste concertzalen ter wereld spelen,” vertelt fagottist Mavroudes Troullos, “maar wat wij hier beleven op 15 vierkante meter is een totaal andere ervaring. We kunnen echt emoties uitwisselen met het publiek en dat gebeurt veel sneller en dichter. Het is echt uniek.”

Divers programma

De Klarafestival BOX is de aanloop naar het festival dat in Brussel, Antwerpen en Brugge loopt van 12 tot en met 29 maart. “Dit jaar gaan we ook de jazzrichting uit,” aldus directeur van het Klarafestival Greet de Grave uit Zemst. “Het aanbod is dus opnieuw erg divers. Er zijn zowel concerten als dansvoorstellingen en unieke concepten in de Ter Kamerenabdij in Elsene.” Het Klarafestival hoopt opnieuw zo’n 20.000 bezoekers te mogen verwelkomen.

