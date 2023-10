De Sutter geeft les in Strombeek over gevaren internet

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter stond voor de klas in de Sint Jozefschool in Strombeek om kinderen veilig te leren internetten, een project van Childfocus ondersteund door onder meer Proximus. 'Kinderen gaan steeds jonger via hun telefoon op het internet. Meer dan 70 procent zegt geen afspraken te hebben met de ouders over wat gedeeld mag worden,’ zegt De Sutter.