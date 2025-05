Borstkliniek AZORG gecentraliseerd in Aalst: “Laat deze verandering je niet afschrikken”

In de Borstkliniek van het AZORG ziekenhuis kunnen zowel vrouwen als mannen terecht voor de diagnose en behandeling van zowel goedaardige aandoeningen van de borst als borstkanker.

Multidisciplinariteit centraal

“De Borstkliniek is geen aparteafdeling binnen het ziekenhuis, maar wel een multidisciplinair team dat alle medische en ondersteunende disciplines in het ziekenhuis samenbrengt die bij de behandeling van borstkanker betrokken zijn. Misschien heb je tijdens je behandeling of onderzoeken ook nood aan niet-medische hulp of gewoon een goed gesprek. Onze borstverpleegkundigen staan klaar en spelen een centrale rol in de begeleiding van patiënten,” zegt dr. Evelyn Despierre, coördinator van de borstkliniek AZORG.

Door de volledige werking te bundelen in Aalst kan de multidisciplinaire aanpak beter uitgebouwd worden. “Elke patiënt krijgt een behandelplan op maat, ondersteund door een team dat als één geheel functioneert”, aldus dr. Karen Deblaere, gynaecoloog bij AZORG.

Eerste consult kan elders

Je hoeft als patiënt niet meteen naar Aalst voor een eerste consult. Heb je een borstprobleem, dan kan je zowel voor een consultatie bij de borstspecialist, als voor de onderzoeken terecht op de campus in Aalst, maar bijvoorbeeld ook op de campus in Asse. De chirurgische ingrepen en radiotherapie gebeuren dan weer wel enkel op de campus van Aalst. Chemotherapie is dan weer mogelijk op de campussen van Aalst en Geraardsbergen

“Laat deze veranderingen je niet afschrikken. De zorgverleners blijven dezelfde. En dat geldt ook voor de kwaliteit en de warmte van de zorg die ze verlenen”, benadrukt dr. Evelyn Despierre.