Grimbergen moet trajectcontroles uitzetten, maar blijft voorlopig beboeten

Wat voorafging: in april vorig jaar ontving de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) voor de verwerking van persoonsgegevens een klacht over de plaatsing van ANPR-camera’s door de gemeente Grimbergen. Een onderzoek volgde en de VTC stelde vast “dat verkeersveiligheid niet de echte reden voor de verwerking van de beelden is, maar wel een stabiele inkomstenstroom.” Daarnaast besloot de VTC dat “alternatieven voor ANPR-camera’s onvoldoende werden onderzocht" en dat “de verwerking van locatiegegevens bedreigend kan worden beschouwd voor de privacy,"

Fractieleider Laurent Van Binst van oppositiepartij Open VLD bracht de hele kwestie ter sprake op de gemeenteraad. “De beslissing van de VTC houdt in dat het mobiliteitsplan in Grimbergen manifeste schendingen inhoudt van de privacywetgeving”, zegt Van Binst. “De VTC heeft bevolen dat de verwerking van persoonsgegevens per direct moet worden stopgezet, maar de gemeente legt dit naast zich neer. Dat kan voor ons niet. Ze moeten de beslissing van de hogere overheid volgen. Ze schenden zo de privacy. Dit is hallucinant. Volgens de VTC zijn die camera’s bovendien ook nog een verdienmodel.”

Reactie gemeentebestuur

“Het gemeentebestuur vroeg aan de Raad van State om de beslissing van de Vlaamse Toezichtcommissie te schorsen, maar die ging daar niet op in”, zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “De procedure ten gronde, waarbij de gemeente pleit voor de nietigverklaring, volgt nog. Wij blijven inmiddels de ANPR-camera’s gebruiken.” Volgens Grimbergen verbiedt de VTC niet dat installatie van ANPR-camera's, maar wil de commissie meer beschermende maatregelen zien om mensen hun privacy te garanderen. "Wij denken hieraan te voldoen," vult schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) aan. “Zo worden onder andere personen die toevallig er rond staan op de foto ‘geblurd’. De VTC vraagt ook om alternatieven te onderzoeken voor de trajectcontroles. Maar hier in Grimbergen zijn metingen gebeurd en de ANPR-trajectcontroles blijken in deze zones de beste oplossing. Wat het zogenaamde verdienmodel betreft: dat klopt niet. De eerste zeven maanden dat ze operationeel zijn, is na aftrek van de kosten er 100.000 euro over, wat minder is dan begroot.”

“Onze raadsman adviseerde inmiddels om het gebruik van de camera’s niet op te schorten. We gaan in Vlaanderen en in Grimbergen verder op het elan dat reeds 20 jaar lopende is om het aantal verkeersongevallen en verkeersdoden naar 0 te brengen. Trajectcontroles hebben hiervan bijgedragen en zullen blijvend worden ingezet. We gaan verder met de trajectcontroles en gaan voor de vernietiging van de beslissing van de VTC bij de Raad van State. Die beslissing kan een impact hebben op alle trajectcontroles in Vlaanderen. Grimbergen is er een beetje als voorbeeld uit gehaald.”