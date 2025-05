Grimbergen en Vilvoorde huldigen nieuw stukje natuur langs de Tangebeek in

"Onze inwoners verdienen bijkomende toegankelijke natuur," klinkt het bij de bevoegde schepenen Katrien Vaes uit Vilvoorde en Chantal Lauwers uit Grimbergen. "Hier vinden ze stilte, ontspanning, verkoeling en plezier." Het nieuwe stukje natuur kreeg een nieuwe houtkant die zorgt voor voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, bijen en vlinders en biedt tegelijk ook privacy voor omwonenden. Een gloednieuwe wandelbrug verbindt de beide oevers van de Tangebeek.

Ook voor de flora en fauna is het nieuwe stukje "natuur in je buurt" een stap vooruit. "Dit binnengebied is een belangrijke stapsteen voor plant en dier in de Tangebeekvallei, want het verbindt het Tangebeekbos en Domein Ter Tommen," legt Joeri Van den Brande, voorzitter van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. "Zo geeft dit project ook uitvoering aan de visie van het Strategisch Project Groene Noordrand om het groen-blauwe netwerk in de valleien van de Maalbeek en de Tangebeek te versterken." Dat beaamt ook boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos Wouter Huygens: Hier wordt stedelijk groen behouden en uitgebreid. In één klap dragen we bij aan biodiverse natuur, meer boomkroonbedekking en meer welzijn, natuurbeleving en klimaatadaptatie."

Natuur in je Buurt is een projectsubsidie die de Vlaamse overheid uitreikt aan lokale besturen die met natuurgerichte projecten inspelen concrete maatschappelijke behoeften, zoals het vergroenen van buurten." Nieuwe projectvoorstellen kunnen nog ingediend worden tot 19 mei.