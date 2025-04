Drieëntwintig groepen uit het KSA-gouw Antwerpen-Brabant hielden vanmorgen halt in Liedekerke. "Wij werken met tochten", zegt Sander Mees, die de coördinatie van de tocht op zich nam. "Elke tocht is opgedeeld in posten en de stappers volgen abstracte routebeschrijvingen om zo uit te komen bij een controlepost."

Voor de KSA'ers van Antwerpen-Brabant is Liedekerke de eerste, maar zeker niet de laatste post. "We moeten nog zes posten doen", zeggen Hanna Pauwels en Jinthe Winckelmans van KSA Puurs. "Volgens mij nog 70 of 75 kilometer in totaal en 30 vandaag."

Hun passage door onze regio is hen in de kuiten gekropen. "Het is hier heel mooi, heel mooi. Ik ben hier nog nooit geweest, maar wel heel veel bergop, heel veel," aldus Lore en Lien van KSA Puurs.