Dievenbende maakte zeker 1.000 slachtoffers

De dievenbende waarnaar in onze regio de voorbije weken minstens 26 huiszoekingen werd gedaan, heeft volgens het Federaal Parket zeker 1.000 slachtoffers gemaakt in België. 42 personen zijn in verdenking gesteld en 33 onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De voorbije dagen werden onderzoek gedaan naar personen die de dievenbende hielp. Zo worden onder meer een notaris, drie politieagenten, garagisten, een verzekeringsmakelaar en een bediende van Dienst voor Inverkeerstelling van Voertuigen van de FOD Mobiliteit verdacht van deelname aan criminele activiteiten.

"Hun rol is belangrijk omdat zonder hen de handel en de verkoop van de op bedrieglijk wijze verkregen voertuigen belemmerd of zelfs onmogelijk zou zijn geweest," zegt het Federaal Parket. "Ze worden aangeklaagd voor onder meer corruptie, witwassen, heling, diefstal, oplichting en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie."

Geen enkele van de recent uitgevoerde huiszoekingen waren in onze regio. Begin mei vonden er zeker 26 plaats in onze regio. Er werden toen woonwagenparken doorzocht in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Asse, Vilvoorde, Meise en Roosdaal. Daarnaast viel de politie ook binnen in woningen en opslagplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw, Dworp, Steenokkerzeel, Asse, Roosdaal en Vilvoorde.

In bankfilialen werden verschillende geldkluizen in beslag genomen. Dat is het geval in Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Diegem. De in beslag genomen geldsom bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro.