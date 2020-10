Drie uur aanschuiven op binnenring

Er is deze namiddag heel wat verkeersellende op de Ring rond Brussel. Momenteel is het drie uur aanschuiven tussen Anderlecht en Machelen door verschillende ongevallen.

Op de Ring rond Brussel gebeurden deze namiddag verschillende ongevallen. Het verkeer zit daardoor muurvast. "Er staat momenteel drie uur file. Net voorbij het viaduct van Vilvoorde is er een botsing tussen een auto en twee vrachtwagens, met alweer mazout op de weg", meldt verkeersjournalist Hajo Beeckman.

De binnenring werd rond half zes vrijgemaakt in Machelen, maar intussen vond iets eerder een ongeval plaats aan de afrit van Koningslo. Daar is de afrit tijdelijk vesperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de plek te vermijden of om te rijden via de buitenring.