Druivenstreek steekt opnieuw tandje bij in vaccinatiecampagne

De Eerstelijnszone Druivenstreek steekt een tandje bij in de vaccinatiecampagne. Wie daar nog geen spuitje heeft gehad, kan zich morgenvoormiddag laten vaccineren zonder afspraak. De bedoeling is om zoveel mogelijk 18-plussers in te enten met het Johnson & Johnson-vaccin zodat er meer Pfizer-vaccins beschikbaar blijven voor andere leeftijdscategorieën.

Morgen tussen acht en twaalf is er een vrij vaccinatiemoment in de Skyhall op Brussels Airport voor de inwoners van Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem en in de Markthal in Overijse voor wie in Tervuren, Hoeilaart en Overijse woont. Morgen worden enkel Johnson & Johnson-vaccins toegediend. De Pfizer-vaccins worden zoveel mogelijk voorbehouden voor jongeren onder de 18 jaar omdat dat het enige vaccin is dat ze mogen krijgen.

"Door het vrij vaccinatiemoment kunnen we sloten vrijmaken om die jonge mensen snel te vaccineren met Pfizer en aan de andere kant de achttienplussers nog sneller vaccineren, want het Johnson & Johnson-vaccin is het snelste vaccin waarmee je volledig beschermd kan zijn. Vier weken na de eerste en enige prik ben je al beschermd en zal je een geldige coronapas kunnen krijgen", besluit Devroey.

Het vaccinatiecentrum De Bres in Halle organiseert nu donderdag tussen 16 en 19 uur ook opnieuw een open lijn voor wie een Pfizer- of Johnson & Johnson-vaccin wil. "Wie kiest voor het vaccin van Pfizer, houdt er best rekening mee dat je je tweede prik rond 19 augustus zal ingepland worden. Check dus vooraf je agenda", meldt het vaccinatiecentrum in Halle. "Wie gevaccineerd is, kan veiliger van de zomer genieten. We raden je dit zeker aan als je nog vakantieplannen hebt of een eerste festival wil meepikken."