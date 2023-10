Een woning kost in onze provincie gemiddeld 417.000 euro

Er zijn de eerste negen maanden van dit jaar drie procent minder woningen verkocht in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de notarisbarometer. Dat is het gevolg van de woningprijzen die blijven stijgen.

De hogere rentevoeten spelen volgens de notarissen een rol in de dalende verkoop, net als de woningprijzen. Want ondanks het feit dat er minder woningen worden verkocht, blijven de prijzen stijgen. Een woning in onze provincie kost gemiddeld 417.000 euro, maar liefst een derde meer dan in 2018. Ook de appartementen in onze regio zijn de voorbije vijf jaar een derde duurder geworden.