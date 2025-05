Sir Kwinten haalt met Margaux Balemans beste sommelier van het land in huis

Margaux Balemans uit Vosselaar ruilt het luxehotel Sangliers des Ardennes in Durbuy in voor Sir Kwinten in Lennik. Ze volgde haar opleiding aan de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, werkte ook al als sommelier in The Jane in Antwerpen en werd vorig jaar verkozen tot Beste Sommelier van België en won eerder op het jaar ook al de prijs van ‘Young Sommelier Award of Excellence'.

“We zijn verheugd dat Margaux ons team vervoegt”, klinkt het in Sir Kwinten. “Ze zal naast Yanick werken om zo de wijnervaring nog naar een hoger niveau te tillen. Met haar kennis van wijnen, passie en enthousiasme brengt ze een fris en verfijnd perspectief bij elke culinaire ervaring.”