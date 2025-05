OCMW van Merchtem trekt de lijn strak: “Wie geen Nederlands wil leren, verliest recht op sociale steun”

Voortaan zal in Merchtem het volgen van Nederlandse taallessen een voorwaarde zijn voor wie een leefloon of maatschappelijke dienstverlening aanvraagt. “We passen hiermee wat al in de rechtsleer en rechtspraak bestaat concreet toe,” zegt De Bosscher. “Het uitgangspunt is dat wie steun vraagt, ook werkbereid moet zijn. De voornaamste reden waarom dat vaak misloopt, is een gebrek aan initiatief om Nederlands te leren.”

De maatregel geldt niet voor mensen die onder meer omwille van gezondheidsredenen niet kunnen deelnemen aan lessen of trajecten. Maar wie wél in staat is en weigert actie te ondernemen, kan niet langer rekenen op hulp. “We willen een duidelijk signaal geven”, zegt De Bosscher. “Wie zich afsluit van onze taal, sluit zich af van onze samenleving en arbeidsmarkt. Daar kunnen we niet blind voor blijven. Nederlands leren is geen straf, maar een kans.”

Volgens De Bosscher is het geen kwestie van mensen uitsluiten. “We willen net aanmoedigen. Er zijn heel wat anderstaligen die wél inspanningen leveren. Maar wie gewoon blijft weigeren, kan niet verwachten dat de samenleving alles blijft geven zonder inspanning terug te krijgen.”