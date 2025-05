Ijsfabriek Strombeek overgenomen door Amerikaanse producent

Ijsfabriek Strombeek bestaat al meer dan 120 jaar en produceert tientallen gassen voor onder andere de industriële, medische en voedingssector. Zo is het de enige producent van lachgas in ons land. De overname door het Amerikaanse Air Products, dat ook een vestiging heeft in Vilvoorde, was volgens de onderneming nodig om te kunnen blijven groeien en innoveren.

Twee jaar geleden werd de onderneming verkozen tot allereerste Voka-Gangmaker voor Noord-Brabant. Ijsfabriek Strombeek kreeg de prijs voor zijn engagement tijdens de coronacrisis. Het speelde toen een belangrijke rol, onder andere voor de bewaring van coronavaccins.