En dit is de winnaar van de RINGtv-valentijnswedstrijd

Wat als je met Valentijn plots verrast wordt met een uniek juweel in 18 karaat goud, bezet met een briljant dat eigenhandig gecreëerd werd door de goudsmeden van het ’t Cederhuis in Grimbergen. Het overkwam de winnaar van de RINGtv-valentijnswedstrijd.

Ook benieuwd wie het geworden is? Druk snel op play!

En uiteraard willen we jullie de liefdesbrief van Laura Borremans uit Lennik niet onthouden:

I promise, I promise, my green and blue eyes to you

Zoals Roky Erickson het ooit schreef, zo schrijf ik het nu aan u. De mens werd zot in zijn hoofd, en ik ook. Zot van verlangen. Zot van geluk. Zot van liefde die ik nooit zag aankomen en toch kreeg.

Ze zeggen dat de liefde iets zeldzaams is. Iets dat ge moet koesteren. Maar ik zie de liefde overal. In de dauw op het gras en in de wolken in de lucht. In hoe gij Nutella op uw pannenkoeken smeert en heel voorzichtig uw vinylplaten streelt. Die schittering in uw ogen. Die zachte zucht tussen uw lippen. Die koesterende aanraking. Liefde is overal. Dat zei ik toch al?

Zo soms, ’s avonds, wanneer ik niet kan slapen, dan kijk ik naar u. Ik tel de putjes in uw wangen en de wimpers op uw oogrand. Ik turf uw ademstoten en vergelijk ze met het kloppen van uw hart. Met mijn hoofd op uw borst tel ik dan. Boem-boem. Boem-boem. Boem-boem. Boem-boem. Tot in de eeuwigheid.

Zo soms, nog later diezelfde nacht, traceer ik met mijn ringvinger de bergen en dalen van uw huid. Van neus naar wenkbrauw naar rimpel naar de zachte, glooiende welving van uw lippen.

Laat op de avond kijk ik naar u en besluit ik dat gij het mooiste op aarde zijt. Dat niemand, niemand, niemand u kan vervangen. En daarom zeg ik u dit: Ik wens u alles. Ik wens u alles en meer. Maar vooral datgene waarvan ge droomde toen ge nog sliep. En stiekem hoop ik dat ik dat ben.

Liefs, L.

Een kleine selectie van de andere ingezonden liefdesbrieven lees je hier!