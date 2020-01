Remco Evenepoel heeft z'n eerste zege van het nieuwe wielerjaar beet. In de Ronde van San Juan in Argentinië won hij gisteren de tijdrit. De Schepdaalnaar blies de tegenstand weg. Op een afstand van 15,2 kilometer zette hij de tweede in de uitslag, de Italiaanse tijdritspecialist Ganna, op meer dan een halve minuut.

Evenepoel blaast tegenstand weg in tijdrit

19 minuten en 16 seconden. Meer had Evenepoel niet nodig om de tijdrit in de Ronde van San Juan af te leggen. Het moet gezegd: de Schepdaalnaar heeft weinig tegenstand in Argentinië, maar de manier waarop Evenepoel tekeer ging tussen Ullum en Punta Negra: als een wervelwind. De eerste achtervolger Ganna eindigde op 32 seconden, de nummer drie - Oscar Sevilla - moest een minuut en acht seconden prijsgeven.

Door de overwinning in de tijdrit neemt Evenepoel ook de leiderstrui over en neemt een serieuze optie op de eindzege. De rittenkoers eindigt zondag in San Juan.