Extra toezicht langs waterlopen: “Sluiklozingen beter opsporen en aanpakken”

Vlaams-Brabant telt nu vier toezichthouders. Zij houden zo'n 1.400 kilometer onbevaarbare waterlopen in de gaten.“Bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden worden onze medewerkers regelmatig geconfronteerd met sluiklozingen of sluikstorten. Het gevolg hiervan is vervuiling van het milieu en een hogere factuur voor de opruimingskosten of herstellingswerken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van waterlopen. “Onze vier toezichthouders kunnen de milieuvoorschriften controleren, deze milieumisdrijven ook vaststellen en ingrijpen waar nodig.”

De toezichthouders laten ook de afstandsregels naleven, bijvoorbeeld bij gebruik van pesticiden en meststoffen, maar ook bij het aanplanten van bomen of optrekken van constructies te dicht langs waterlopen. Zo wordt het ook gemakkelijker om de doorgang langs waterlopen voor onderhoud en werken aan waterlopen te bewaken. "Goed functionerende waterlopen is niet alleen goed ter versterking van de biodiversiteit. Het helpt ook om de omgeving leefbaar te houden voor de mens want water zorgt bijvoorbeeld voor afkoeling bij hitte", aldus Nevens.