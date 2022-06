Gemeenten pleiten voor nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen

Verschillende gemeenten uit onze regio horen van inwoners die Oekraïense vluchtelingen opvangen, dat ze die opvang willen stopzetten. Dat is onder meer het geval in Zaventem en Kraainem. Burgemeester Bertrand Waucquez pleit daarom voor nooddorpen waar vluchtelingen op een duurzamere manier opgevangen worden.

De Oekraïense vlag hangt vandaag nog te wapperen aan het gemeentehuis van Kraainem. Uit solidariteit met de oorlogsvluchtelingen. Maar toch is op verschillende plekken in de gemeente de initiële liefde de laatste tijd wat bekoeld. “In het begin hebben wij enorm veel solidariteit kunnen vaststellen. Mensen die met heel veel plezier die vluchtelingen hebben opgevangen. Dat is fantastisch”, zegt burgemeester Bertrand Waucquez. “Maar na maanden komen er soms wat wrijvingen. In sommige gevallen willen de mensen ook met vakantie of een pauze inlassen.”

Heel wat opvanggezinnen willen hun huis nu terug. De vluchtelingen moeten binnenkort dus ergens anders heen, maar dat is niet zo eenvoudig. “Opvanggezinnen is geen ideaal systeem, daarom willen we aan de overheid vragen om meer duurzame opvangplaatsen te voorzien. Om het even welk duurzaam systeem is goed, maar ik denk in de eerste plaats aan nooddorpen”, aldus Waucquez.